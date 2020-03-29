دليل أفلام ومسلسلات صدى البلد خلال العزل المنزلي وحظر التجول.. متعة الأكشن مع كازابلانكا.. والحب والتضحية بين أحمد حاتم وهنا الزاهد.. والإثارة في La casa de papel

فيلم "الممر" يقدم ملحمة حربية تاريخية تروي انتصارات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف

"قصة حب" أحدث الأفلام الرومانسية المصرية





البقاء في المنزل واحتساء القهوة والاستمتاع بالوقت مع العائلة، قد يكون حلما صعب المنال أغلب الأوقات بسبب مشاغل الحياة اليومية وضغط العمل، ولكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي بات خطرا يهدد العالم أجمع، يمكث الجميع في بيوتهم من أجل تطبيق قرار حظر التجول، وهو ما يتسبب في الشعور بالملل.





وحرصا على بقاء المواطنين في المنزل واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، يقدم "صدى البلد" لقرائه دليل الأفلام والمسلسلات التي يمكن مشاهدتها "أونلاين" وعبر المنصات المختلفة، وتتنوع بين الرومانسية والأكشن والإنسانية.





"قصة حب"



إذا كنت من عشاق الأفلام الرومانسية وتريد السفر بعقلك الباطن بعيدا عن الأجواء المتوترة بسبب الأخبار المتداولة عن فيروس كورونا، يمكنكم مشاهدة فيلم "قصة حب" للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد الذي يرصد خلال ساعتين حكاية رومانسية بسيطة تنبع فكرتها من التضحية لأجل الآخر.





تدور الأحداث حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.





"Note book"



ودليل أفلامنا لا يقتصر فقط على الأفلام المصرية والعربية، فواحد من أجمل الأفلام الرومانسية الأجنبية Note book الذي كلما مر عليه الوقت ازداد تعلق الكثيرين به، وبالأخص جيل التسعينات.

وتدور أحداث الفيلم حول راشيل "ماك آدامز"، شاب فقير وعاطفي يقع في حب امرأة شابة غنية، يعطيها إحساسًا بالحرية، لكن سرعان ما ينفصلا وتنقلب الأحداث.





"الممر"



ومن الأفلام التي يمكن مشاهدتها والاستماع بها لفترة زمنية طويلة فيلم "الممر"، الذي تصل مدته لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وهو ما يساعد على كسر حالة الملل من خلال ملحمة حربية تاريخية تروي انتصارات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.

"الممر" فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019، من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، وبطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.







حقق الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.









"كازابلانكا"



ولعشاق الأكشن والإثارة، نرشح لكم فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، والذي عرض في 2019، وحقق نجاحا كبيرا في السينما المصرية.





ويتضمن الفيلم العديد من مشاهد الأكشن التي نفذت على مستوى عالمي بعدسة المخرج بيتر ميمي، كما يحمل الفيلم رسالة عن غدر ووفاء الأصدقاء مع بعضهم البعض.









"Lion king"



حازت النسخة الواقعية من فيلم Lion King على إعجاب الملايين حول العالم، والذي طرح في صيف 2019، وأصبح الآن متاحا على عدد من المنصات العالمية، ولأول مرة يمكن مشاهدة الأسد سيمبا وكأنه أسد حقيقي وليس كرتونا كما اعتاد الملايين على مشاهدته.





فيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.





ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، أما نالا فتقدمها بيونسيه، أما سيمبا فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.









"La casa de papel"



وقبل أيام من بدء عرض الجزء الجديد من المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel عبر شبكة نتنفليكس، يمكن مشاهدة عدد من الحلقات السابقة بشكل متتالٍ لاسترجاع روح المغامرة والإثارة استعدادا لمشاهدة الجزء الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم.





وتدور أحداث الفيلم حول قيام رجل غامض يلقب بـ "البروفيسور" بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبون أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه.







الفكرة هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.



