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أخبار البلد

إعلامية كويتية: فيروس كورونا حرب بيولوجية .. ومصر انتصرت بعقول أبنائها

الأحد 29/مارس/2020 - 04:21 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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ميـــس رضــا

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن ما يشهده العالم حاليًا من انتشار لفيروس كورونا هو حرب بيولوجية وحرب عقول تم الإعداد لها مسبقًا وبإحكام مع اختيار التوقيت المناسب لإطلاق الفيروس الذى شل حركة العالم برًا وبحرًا وجوًا.


وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، أن أزمة كورونا أظهرت طريقة تعامل الدول مع الأزمة من حيث إدارتها والاستعداد لها وأظهرت أيضا وعى دول بالمخططات التى تحاك ضدها كحرب تخلو من السلاح.


ولفتت إلى أن مصر قلب العروبة ظهر دورها جليًا فى الأزمة ليس فقط فى نجاحها وامتلاكها للكفاءات الطبية والكوادر العلمية والبحثية فحسب، بل مد يد العون للجميع  فكانت خير صديق ورفيق وقت الأزمات، مؤكدة أن العالم سيستجدى مصر لإنقاذه من فيروس كورونا.

 

وأشارت إلى أن إعلان وزارة الصحة المصرية عن تسجيل نسب شفاء عالية يعكس الجهود المضنية التى تقوم بها مصر لتضييق الخناق على الفيروس، وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية وهذا يفسر زيارة وزيرة الصحة هالة زايد لـكل من الصين و إيطاليا فضلًا عن اتصالات جرت بين مصر ودول أخري لطلب مساعدة مصر فى القضاء على فيروس كورونا.


ونوهت الرشيد، إلى تقرير يعود لمركز جونز هوبكينز الصحى نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية منذ أشهر مضت جاء موضوعه حول إعداد نموذج وباء افتراضي، والسؤال هنا يطرح نفسه هل سبب نشره جاء لرصد ردة فعل البريطانيين أم الدول الأخري.. وسر اختيار توقيت نشره.


وأضافت أن هناك مشروعا بريطانيا إسرائيليا مشتركا لإنتاج فيروسات قاتلة يتم العمل عليها بمعهد الأبحاث البيولوجية "المركز الإسرائيلي للإبحاث المتعلقة بترسانة إسرائيل السرية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية " ونشرها على نطاق أكبر.


وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن هناك كتابا تحدث عن كورونا قبل 6 سنوات، صدر عن سلسلة عالم المعرفة الصادر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ترجم  للعربية على يد الدكتور مصطفي إبراهيم فهمي، جاء بصفحاته أن الوباء سيكون جرثومة غير مألوفة ولم يحدد نوعها وهذا يصف وضع كورونا المحير.

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