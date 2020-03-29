رياض محرز يكشف حقيقة تبرعه بـ 4.5 مليون يورو للجزائر لمواجهة كورونا

نفى النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي، الأنباء المتداولة عن تبرعه بـ 4.5 مليون يورو لصالح الجزائر، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.









وردا على سؤال أحد متابعيه، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، على حقيقة تبرعه بـ 4.5 مليون يورو لصالح الجزائر، من أجل مكافحة فيروس كورونا، قال رياض محرز "لا".









وانتشرت حملة بين اللاعبين في الفترة الأخيرة، للتبرع بالأموال ورعاية الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد.









يذكر أن فيروس كورونا، تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم مؤخرا، بسبب تفشي فيروس كورونا.



