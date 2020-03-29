10 جزر بركانية.. كل ما تريد معرفته عن جمهورية الرأس الأخضر الأفريقية

هى عبارة عن جزيرة فى أفريقيا تتكون من عشر جزر بركانية تقع في وسط المحيط الأطلسي، إلى الغرب من سواحل شمال أفريقيا. كانت في فترة من الفترات مركزا لتجارة العبيد عبر الأطلسي، إنها جمهورية كابو فيردي أو جمهورية الرأس الأخضر.





تقع تلك الجزر على بعد 570 كيلومترا من سواحل السنغال في المحيط الأطلنطي، وتتكون الجزر من قسمين: جزر جبلية وعرة وجزر سهلية منبسطة، أهم هذه الجزر سانتاغو، وهي أكبر الجزر، وبها مدينة برايا العاصمة، ثم جزيرة القديسة ونسانت، وجزيرة سانتا أنتاو، جزيرة فوغو، وجزيرة نيكولو، وجزيرة مايو، وجزيرة سانتالوسيا.





جمهورية الرأس الأخضر مثلها مثل أى جزيرة لم يكن يعرفها أحد إلى أن جاء البحارة البرتغاليون والذين اكتشفوها عام 1460م، ونظرا لموقعها المتميز في المحيط الأطلنطي احتلتها البرتغال واستقلت سنة 1975م.



