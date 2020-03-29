خبر محزن .. خبيرة تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

حذر نائب كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة البريطانية اليوم من أن البريطانيين يجب ألا يتوقعوا العودة إلى "الحياة الطبيعية" لمدة ستة أشهر أو أكثر.





وقالت الدكتورة جيني هاريس في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت إن الناس لا يجب أن ينظروا إلى أزمة الفيروسات التاجية على أنها شيء سينفجر قريبًا.





وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، قالت إنه لن يكون من الواضح ما إذا كان إغلاق "التواصل الاجتماعي" يعمل لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى - بعد عيد الفصح - مع توقع ارتفاع الوفيات.





ولكن حتى لو نجحت القيود الصارمة في "سحق" ذروة تفشي المرض ، فإن العودة إلى "طريقة الحياة الطبيعية" على الفور قد تؤدي إلى ارتفاع كارثي جديد في حالات العدوى.