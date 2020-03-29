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مرأة

يحارب الأمراض.. 3 فوائد صحية لـ حبوب الذرة

الأحد 29/مارس/2020 - 08:56 م
حبوب الذرة
حبوب الذرة
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حياة عبد العزيز
حبوب الذرة تعتبر من أهم الحبوب الغذائية، التي تساعد على مكافحة الأمراض ومد الجسم بالفوائد الصحية.

تعرف على فوائد الذرة وفقا لموقع بولد سكاي.

يحارب الالتهابات
يعد الذرة واحد من أهم الحبوب الغذائية، فهو يقلل الالتهاب المزمن المرتبط بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري، كما يحتوي على المغنيسيوم، وهو معدن أساسي ينظم الاستجابة الالتهابية للجسم.

توازن السكر
 يقلل الذرة من نسبة السكر في الدم ويساعد على التحكم في أعراض مرض السكري، أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن حرير الذرة يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم مما يشير إلى أن لحرير الذرة أنشطة قوية لمكافحة السكري.

مضادة للأكسدة
يمنع الذرة الضرر التأكسدي ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حرير الذرة على منع تلف الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. الإجهاد التأكسدي مسؤول عن التسبب في عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري.
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