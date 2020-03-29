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رياضة

زوجتي تحب الرقص.. كيف يقضي مدرب منتخب مصر السابق أيام الحجر؟

الأحد 29/مارس/2020 - 09:33 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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عمرو ابوبكر
قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر لوكالة الأنباء الإسبانية، إنه يتعامل مع الحجر الصحي بكثير من المرح بسبب زوجتي التي تحب الرقص والغناء كثيرا.

ويلزم أجيري منزله في العاصمة الإسبانية مدريد منذ حوالي أسبوعين، تنفيذا لتعليمات ناديه ووزارة الصحة، لمواجهة فيروس كورونا المتفشي.

وأضاف: "نمارس الرياضة لبعض الوقت، ثم نبدأ الرقص، ونغني أيضا لو استطعنا، بعدها أقرأ شيئا، وأشاهد التلفاز، وأعمل على حاسوبي، لكني لا أقوم بشيء غير اعتيادي".

وأشار المكسيكي إلى أنه يخرج إلى الشرفة في الثامنة مساءً لكي يصفق بحماس شديد لكل هؤلاء الأبطال الذين يقاتلون هذا الوباء".

واعترف أن وقت الفراغ الطويل سمح له بالاهتمام بهوايات أخرى غير كرة القدم: "أحب السينما للغاية، خصوصا فيلم "باراسايت" لأنه مختلف، ويتطرق لمواضيع متعددة، أعجبني قبل أن يفوز بالأوسكار حتى، إنه فيلم يستحوذ على انتباهك".
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