المهم المكسب مش الأداء.. محمد عمارة يكشف فلسفة الحسين عموتة

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن جماهير القلعة الحمراء تتعجل الحكم على تجربة المدرب المغربي الحسين عموتة، مشددًا على ضرورة منحه الوقت الكافي قبل تقييم مستواه مع الفريق.

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وقال عمارة، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن عموتة مدرب مميز للغاية، وسبق أن حقق نتائج جيدة وقدم عملًا قويًا مع جميع الأندية التي تولى تدريبها.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن عموتة يهتم بالدرجة الأولى بتحقيق الفوز وحصد النقاط، وليس تقديم الأداء فقط، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين في مصر، لكن هناك أمرًا غير واضح ينقص الفريق ويحتاج إلى معالجته خلال الفترة المقبلة.