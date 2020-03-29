بعد رضيع أمريكا.. هل يتسبب كورونا في وفاة الأطفال عكس الشائع عن الفيروس

لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب وفاة الطفل الأمريكي بفيروس كورونا، وهوعكس ما جرى تداوله بشأن هذا الوباء وأنه لا يشكل خطورة على الأطفال.





أعلنت وزارة الصحة في إلينوي الأمريكية عن أول حالة وفاة معروفة للرضع من Covid-19 في الولاية، وقال حاكم ولاية إلينوي ، جي بي بريتزكر، إن التحقيق جار لتحديد سبب الوفاة وما إذا كان الطفل الذي كان أصغر من عام واحد، يعاني من مشاكل صحية أخرى.





قالت الدكتورة نجوزي إزيكي ، مديرة إدارة الصحة العامة في إلينوي: "يجري تحقيق كامل لتحديد سبب الوفاة. يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع انتشار هذا الفيروس القاتل. إن لم يكن لحماية أنفسنا ، ولكن لحماية من حولنا " وفقا لـ theguardian.

بين الأطفال كان المرض الناجم عن الفيروس التاجي نادرًا وكان الخطر أكبر من الناحية الإحصائية لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. في معظم الحالات ، يسبب الفيروس أعراضًا خفيفة أو معتدلة ، والتي يمكن أن تشمل الحمى والسعال ، ولكن أيضًا حالات اعتلال رئوي أخف تتطلب أحيانًا دخول المستشفى.





يشكل الأطفال جزءًا صغيرًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة في جميع أنحاء العالم. ذكرت رسالة نشرت في مجلة نيو إنجلاند للطب من قبل الباحثين الصينيين وفاة طفل عمره 10 أشهر مع Covid-19. كان الرضيع يعاني من انسداد في الأمعاء وفشل في الأعضاء ، وتوفي بعد أربعة أسابيع من دخوله المستشفى.





وتتبع بحث منفصل نُشر في مجلة Pediatrics 2100 طفل مصاب في الصين ولاحظ وفاة واحدة تبلغ من العمر 14 عامًا. ووجدت الدراسة أن أقل من 6٪ من الأطفال المصابين أصيبوا بمرض خطير.