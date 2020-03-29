طارق عامر: 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل أقساط القروض.. فيديو

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل أقساط القروض.





وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا:" أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب.





وكشف أنه تم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد، مراعاة للظروف الحرجة التى تمر بها مصر وكل دول العالم.





وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.





وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.





وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.



