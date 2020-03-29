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البنك المركزي: انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الأيام القادمة

الأحد 29/مارس/2020 - 10:16 م
الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه
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حمزة شعيب
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه من الوارد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.


وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أنه تم إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب". 


وكشف عن أنه تم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد.


وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.


وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.


وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

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