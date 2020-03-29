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رياضة

طارق يحيى لـ عصام الحضري: الزمالك صاحب فضل عليك

الأحد 29/مارس/2020 - 10:35 م
حسام الحارتي
أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استياءه من تصريحات الحارس عصام الحضري، التي قال خلالها "امحوا انتقالي للزمالك من تاريخي".
وأضاف يحيى خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "الزمالك صاحب فضل كبير على الحضري، فهو من أعاده للصورة من جديد بعد واقعة هروبه الشهيرة".
وواصل: "لا أستطيع أن أسمع اساءة الزمالك وأسكت ، الزمالك أكبر مني ومن الحضري ومن الجميع".
وأوضح: "لا أقلل من الحضري كحارس تاريخي وكنت أول من طالب بمشاركته في المونديال، ولكن تجاوزه ضد الزمالك مرفوض".
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك تلقت شباكه 7 أهداف خلال 4 مباريات فقط خاضها مع الزمالك خلال 6 أشهر قضاها داخل النادي الأبيض.
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