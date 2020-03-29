طارق يحيى لـ عصام الحضري: الزمالك صاحب فضل عليك

أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استياءه من تصريحات الحارس عصام الحضري، التي قال خلالها "امحوا انتقالي للزمالك من تاريخي".

وأضاف يحيى خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك: "الزمالك صاحب فضل كبير على الحضري، فهو من أعاده للصورة من جديد بعد واقعة هروبه الشهيرة".

وواصل: "لا أستطيع أن أسمع اساءة الزمالك وأسكت ، الزمالك أكبر مني ومن الحضري ومن الجميع".

وأوضح: "لا أقلل من الحضري كحارس تاريخي وكنت أول من طالب بمشاركته في المونديال، ولكن تجاوزه ضد الزمالك مرفوض".