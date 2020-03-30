الرئيس السيسي يوجه بزيادة بدل المهن الطبية لـ 75% وصرف مكافآت استثنائية للعاملين.. برلمانيون: دلالة على شعوره بنبض الطبيب.. ويؤكدون: الأطباء والتمريض هما الخط الأول للدفاع عن مصر من خطر كورونا

%75 البدلات.. صحة البرلمان تكشف فؤائد منح الرئيس للأطباء لمواجهة كورونا

بعد توجيهات السيسي.. الشرقاوي تكشف فوائد صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية

عضو صحة النواب تشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية 75%









اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.



وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.



كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.





ومن جانبه، أشاد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في توجيهاته بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.





وأكد "المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأطباء والتمريض هم الخط الأول للدفاع عن مصر من خطر فيروس كورونا وجميع الفيروسات والامراض، مؤكدًا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهود كبير من اجل اعطاء كل ذي حق حقه.





وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن هذه المكافأة تعبر عن رعاية الرئيس السيسي للأطباء والقطاع الصحي بالكامل، مؤكدًا ان الرئيس السيسي يتابع المشهد بدقه وان الاطباء هم الدفاع الاول لمصر وابطال المعركة الحالية.





وأكد النائب ان زيادة بدل المهن الطبية لـ 57% يشمل بدل العدوي وجميع البدلات فضلا عن المكافأة التي اعلن عن طرحها للاطباء من خلال صندوق تحيا مصر، لافتًا الي انه قام أمس بطرح مطالب منح الأطباء هذه المكافأة من خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد وها هي الان تترجم علي ارض الواقع من خلال توجيهات الرئيس السيسي الانسان.





وفي السياق ذاته، رحبت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتوجيهاته الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.





وقالت "الشرقاوي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه هي عادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بانين المواطن في كل مكان داخل قبة الجمهورية، لافتة الي أن الطبيب كان يعاني منذ فترة كبيرة من ضعف البدلات ومن عدم وجود صندوق خاطر بالمخاطر يكون سند له في حالة تعرضه لاي أزمة.





وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن توجيات الرئيس السيسي اليوم خير دليل علي أحساسة بالدور الكبير الذي يقوم به الطبيب والعاملين بالقطاع الصحي بالكامل وما يتعرضون له من مخاطر، وتابعت قائلة:" من فترة قريبة دكتور توفاة الله بعد اصابتة بفيروس الكورونا وومرضة ايضا إصيبت بالمرض اللعين".





وكشفت النائبة عن فوائد صندوق مخاطر المهن الطبية، مؤكدة أنه يقوم بتعويض كل من يتعرض لاي أزمة صحية او وفاة يستطيع من خلاله او اسرته العيش به حياة كريمة، في حين ان الاطباء والعاملين بالقطاع من أكثر الاشخاص المعرضين للخطر وذلك يعتبر دعم كبير لهم.





وأكدت النائبة ان قطاع الصحة قبل تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد كانت فى حالة يرثي لها وموازنتها في ضغوط مستمره ولكن بعد تسلمه قيادة البلاد أطلع العديد من المبادرات والدعم لجميع فئات الشعب وظهر التامين الصحي الشامل في تطوير المستشفيات الذي هو السبب الان في انقاذ العديد من المصابين بفيروس كورونا وغيرهم.





كما عبرت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن سعادها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت فى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.





واكدت " شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دلالة قاطعة انه يشعر بنبض الطبيب المصري وليس في عزله عن ما يجري الان من تطورات المشهد الطبي وما يتعرضون له من اخطار.



