محمود محيي الدين يوضح تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.. فيديو

وأشار محمود محيي الدين، أثناء

مداخلة الهاتفية على برنامج "كل يوم" المذاع على قناة"on e"، إلى أن الفترة القادمة

ستطلب القيام بأعمال ستكون على الأجل القصير والطويل، لافتا إلي ضرورة تنظيم الأمور بدلًا من إلقاء الذخيرة دفعة واحدة في مواجهة كورونا، مع تحسب الظروف.