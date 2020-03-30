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محمود محيي الدين يوضح تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:28 ص
محمود محي الدين،المبعوث
محمود محي الدين،المبعوث الخاص بالأمم المتحدة
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اسراء صبري
قال الدكتور محمود محيي الدين الاقتصادي المصري والنائب الأول للبنك الدولي، والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إنه فى الوقت الحالي ومع تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادى، أصبح هناك أمور تطلب تدعيات مختلفة.

وأشار محمود محيي الدين، أثناء مداخلة الهاتفية على برنامج "كل يوم" المذاع على قناة"on e"، إلى أن الفترة القادمة ستطلب القيام بأعمال ستكون على الأجل القصير والطويل، لافتا إلي ضرورة تنظيم الأمور بدلًا من إلقاء الذخيرة دفعة واحدة في مواجهة كورونا، مع تحسب الظروف.

وأكد محمود محيي الدين، على ضرورة توفير الدعم المادى لشريحة الأطباء والقطاع الطبي، حتى وإن جاء على حساب قطاعات أخرى، لأنهم في خط المواجهة الأول مع الدعم المالى لكل ما يرتبط بالتعاون الدولى في تطوير اللقاح، من خلال جهات الاختبار والتطوير والمعامل، وتبادل العلم والمعرفة، وهذه أمور مكلفة وغير مجانية.

وأوضح  المبعوث الخاص بالأمم المتحدة، انه من الضرورى تدعيم القطاع الصحى بالأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات، لافتا إلي أن ذلك يتطلب تدفقا ماليا كبيرا جدًا موجه لهذا القطاع على ان يكون هذا التدفق مستمرًا.
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