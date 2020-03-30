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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 78 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمال الإصابات بالفيروس إلى 9661 حالة. 

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام.

وقالت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه جرى تأكيد إصابة ضابط جيش في قاعدة (يونجين) العسكرية، التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحي الوقائي بعد مغادرتهما المستشفى.

وقد جرى الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس في 20 من الشهر الجاري.. ويخضع كلاهما للحجر الصحي في المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقا للوزارة.
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