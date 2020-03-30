بعد الاستهزاء بملابسه.. شريف مدكور ينفعل على أحد متابعيه.. تفاصيل

انفعل الإعلامي شريف مدكور، على أحد متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وذلك بعد ما قام الأخير بالاستهزاء من ملابسه، التي يرتديها أثناء تقديمه البرنامج الخاص به.





قالت المتابعة: "التيشيرت اللي من تحت البلوفر ده عيب اوي واحد يلبسه كده شكله معفن أوي.. لابسه بقاله شهر مش بيغيروا.. حاجة عرة اوي"، وعلق شريف قائلًا :"ده حضرتك لاني لبسي منمل من جرعات الكيماوي ولازم البس خامة معينة.. واكيد حضرتك بغيره يوميا بس هو نفس اللون والموديل".





بينما واصلت المتابعة استفزازه لشريف قائلًا :"بص حضرتك احنا مقدرين الكيماوي وعارفينه .. ماتستعطفش الناس دي حاجة مفروغ منها ..وربنا يعافيك .. بس الذوق واللبس مالوش دعوة بالحاجات دي .. انت راجل واجهه للبرنامج ولازم يبقى عندك ذوق قي اللبس".



