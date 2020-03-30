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محافظات

شخص هندي نقل له العدوى.. كواليس وفاة أول طبيب في مصر بـ فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:55 ص
الدكتور أحمد اللواح
الدكتور أحمد اللواح
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد منذ قليل عن وفاة طبيب تحاليل من أبناء المحافظة بمستشفى العزل بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية والتي نقل إليها صباح أمس الأحد.

وقال عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد: "رحم الله الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر والذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز 50 عامًا بمستشفى العزل في الإسماعيلية".

 وأوضح تعيلب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مع المتوفي قبل نقله إلى العزل بالإسماعيلية غير أن حالته شهدت تدهوراً سريعاً.

وأشار "تعيلب" إلى أن الطبيب المتوفي يُعد من شهداء الواجب حيث إن العدوى نقلت إليه من إحدى الحالات المرضية المصابة أثناء إجرائه تحاليل له قبل اكتشاف إصابة الحالة وانتقال الفيروس للطبيب.

وتؤكد المصادر إلى أن الفيروس انتقل الى الطبيب المتوفى الى رحمة مولاه من أولي الحالات التي اكتشفت لشخص هندي يعمل بأحد المصانع في بورسعيد والتي توفي متأثر بمرضه بالفيروس مسجل أول حالات الإصابة بـ الباسلة.

وتعد حالة وفاة طبيب بورسعيد هي أول حالة وفاة لـ طبيب من الجيش الأبيض الساهر علي مقاومة ومواجهة الفيروس اللعين في ربوع مصر المحروسة وثالث حالات الوفاة ببورسعيد كانت أولها الهندى وثانيها لـ مصرى من أبناء الباسلة. 
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