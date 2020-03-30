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فن

دلال عبد العزيز تنهار من البكاء بسبب جورج سيدهم.. شاهد

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:49 ص
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
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آيه عاطف
انهارت الفنانة دلال عبد العزيز، في مكالمة هاتفية لـ برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، وذلك بسبب الفنان الراحل جورج سيدهم.

قالت دلال عبد العزيز:" بالنسبالي حاجة كبيرة اوي .. هو اللي اكتشفني مرتين في حياتي .. مرة في اهلا يا دكتور .. والمرة التانية في بطولة قدامة في حجرة التكشيبة .. كان كريم جدا وشهم وجدع جدًا".

كما تابعت قائلة :" عارفة الصعيدي المصري الاصلي .. القبطي الاصيل .. هو أصالة مصر .. سمير غانم حزين من جواه اوي ومش قادر يتكلم .. هيتكلم عن ايه ولا ايه ..احساسه اكبر من اي كلمة هيقولها.. كان ديما يقول جورج ده جبل.. وهو اللي كان متحمل ادارة الفرقة .. كان احسن واحد إداري".

بينما اختتمت حديثها :"جورج جمع بين الإدارة المسرحية وفي الفن كمان .. انا اتعلمت وقفتي وقواعد المسرح وحب خشبة المسرح من جورج وقدملي خدمات كتير بلفتات بسيطة من غير ما يجرحك.. واحنا واقفين في القداس كنت حاسة ان روحه حوالينا.. حقيقي مبقتش مصدقه انه ماشي واننا بنودعه كجسد بيرحل عننا ..لكن روحه عمرها ما هترحل".
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