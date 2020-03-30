شاهد.. لحظة إغلاق مصنع لإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات بالزيتون

وتم خلال الحملة غلق أحد المصانع الذي لم يلتزم صاحبها بقرار خفض العمالة فضلا عن إنتاجه لكمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحضور قائد شرطة المرافق وأجهزة الحى التنفيذية.





وفي سياق متصل أجرى رئيس الحي جولة شملت التفتيش على المخابز البلدية المدعمة وعلى وزن وجودة الرغيف ونظافة المكان ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بحضور مفتشي تموين الزيتون والصحة وأجهزة الحى التنفيذية.





وبالمرور على أحد المخابز بشارع طومنباى تبين نقص فى وزن الرغيف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما قام اللواء أشرف بهجت بغلق وتشميع أحد المحلات التجارية مدار بدون ترخيص.

كما شن حملة تفتيشية بيطرية طبية تموينية على محلات الأغذية والجزارة والتجارية التى تقدم المنتجات الغذائية والكشف على منتجات الأغذية من حيث طرق التخزين وضبط الاسعار وبيانات الصلاحية ومدى توافرها وفواتير الشراء بحضور أطباء المنطقة الطبية والبيطرية ومفتشي تموين إدارات الزيتون أجهزة الحى التنفيذية.











