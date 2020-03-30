تعقيم مبنى التنظيم والإدارة وتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء

تابع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الجهاز لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين به.





وشملت الإجراءات استخدام الكاشف الحراري لقياس درجة حرارة جميع العاملين قبيل دخولهم مقر الجهاز صباحا، والتأكيد على توافر المواد المطهرة في طرقات أدوار المبنى إلى جانب تعقيم المبني بالكامل بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة.





جدير بالذكر أن الجهاز أصدر مؤخرا منشور رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، أهاب فيه بالوحدات الإدارية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن اتخاذ بعض الإجراءات المُتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقرات عمل الجهات الحكومية، مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام وعلى الأخص المرافق الحيوية أو تلك المُتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين.



