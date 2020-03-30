AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعقيم مبنى التنظيم والإدارة وتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
تابع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الجهاز لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين به.

وشملت الإجراءات استخدام الكاشف الحراري لقياس درجة حرارة جميع العاملين قبيل دخولهم مقر الجهاز صباحا، والتأكيد على توافر المواد المطهرة في طرقات أدوار المبنى إلى جانب تعقيم المبني بالكامل بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة.

جدير بالذكر أن الجهاز أصدر مؤخرا منشور رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، أهاب فيه بالوحدات الإدارية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن اتخاذ بعض الإجراءات المُتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقرات عمل الجهات الحكومية، مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام وعلى الأخص المرافق الحيوية أو تلك المُتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين.

وطالب الجهاز الوحدات بعدم وضع أي مُعوقات أو عراقيل تؤثر على تنفيذ القرار وتحقيق الهدف منه وهو الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل، كما تضمن المنشور الرد على استفسارات وردت للجهاز بشأن تطبيق قرار تخفيض العمالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين فى التنمية المحلية والمحافظات.. تفاصيل

تخفيض عدد العاملين بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية في بني سويف

تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية في المنيا

الثلث والثلثين.. تخفيض عدد العاملين بالأجهزة التنفيذية والجامعة بالمنيا

الإسكان تتخذ إجراءات احترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا

لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.. تخفيض عدد العاملين في الوحدات المحلية بأسيوط

ترشيحاتنا

لحظة هروب مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى إيراني.. شاهد

ترفع سكر الدم.. 6 أنواع من الفواكه عليك التوقف عن تناولها

بعد وفاته بـ كورونا.. تعرف على وصية الطبيب المصري أحمد اللواح

ضعى منديلا مبللا في الغسالة.. النتيجة مفاجأة

أصبحنا مشردين.. سيدة تواجه كورونا بلا مأوى بعد إغلاق بريطانيا المجال الجوي.. صور

هذه العملة انخفضت أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 30-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا

أيام اللبس والمكياج.. هيدي كرم تستعيد ذكريات الخروج من البيت

فيروس كورونا يودي بحياة أب شاب بعد 10 أيام من ولادة طفله.. تفاصيل