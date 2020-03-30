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فن

فيفي عبده: هركب البساط وأروح على كورويا الشمالية

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:51 ص
فيفى عبدة
فيفى عبدة
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ميرنا محمود
تحرص الفنانة فيفي عبده على التواصل مع متابعيها عبر الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وبخاصة أيام الحجر المنزلي وحثهم على البقاء في المنزل. 

وقالت فيفي عبده: "كنت بكلم واحدة صاحبتي من كوريا الشمالية، وقالتلي مفيش أي حالات كورونا عندنا، ولما سألتها قالتلي عشان رئيس البلد لما بيلاقي حد عنده كورونا بيضربه بالنار، فقررت أركب بساط الريح وأروح على كوريا".

وعلقت على الفيديو قائلة: "يا صباح التفاؤل ربنا يكرمنا ويبعد الغمة عنا أمين يارب العالمين".

يذكر أن فيفي عبده نشرت عددا من التعليقات والفيديوهات التى توجه من خلالها رسالة إلى جمهورها من أجل البقاء فى المنزل للحد من انتشار كورونا.

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