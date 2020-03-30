مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لـ طالبان على نقطة تفتيش تابعة للجيش





اعلنت وزارة الدفاع الافغانية اليوم الاثنين ان طالبان هاجمت نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني الافغاني في اقليم زابل الجنوبي مما ادى الى مقتل ستة جنود.





ووقع الهجوم في منطقة أرجنداب في المحافظة في ساعة متأخرة من يوم الأحد. وقالت الوزارة إن عدة مسلحين قتلوا في اشتباكات لاحقة مع القوات المسلحة.





وكشف مصدر ، في غضون ذلك ، عن مقتل تسعة جنود في حي أرجنداب الليلة الماضية نتيجة تسلل إلى القوات المسلحة. وأضاف المصدر أن المهاجم نزع عدة أسلحة وفر من المنطقة.





ونفى حاكم زابل رحمة الله يارمل مقتل القوات نتيجة الاختراق. وأصر على أن ستة جنود توفوا بعد اشتباكات مع طالبان ، حيث خطط الأخير لهجوم واسع النطاق في المنطقة.



