AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 6 جنود أفغان في هجوم لـ طالبان على نقطة تفتيش تابعة للجيش

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:45 ص
هجومارهابي لطالبان
هجومارهابي لطالبان على الجيش الافغاني
Advertisements
على صالح

اعلنت وزارة الدفاع الافغانية اليوم الاثنين ان طالبان هاجمت نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني الافغاني في اقليم زابل الجنوبي مما ادى الى مقتل ستة جنود.

ووقع الهجوم في منطقة أرجنداب في المحافظة في ساعة متأخرة من يوم الأحد. وقالت الوزارة إن عدة مسلحين قتلوا في اشتباكات لاحقة مع القوات المسلحة.

وكشف مصدر ، في غضون ذلك ، عن مقتل تسعة جنود في حي أرجنداب الليلة الماضية نتيجة تسلل إلى القوات المسلحة. وأضاف المصدر أن المهاجم نزع عدة أسلحة وفر من المنطقة.

ونفى حاكم زابل رحمة الله يارمل مقتل القوات نتيجة الاختراق. وأصر على أن ستة جنود توفوا بعد اشتباكات مع طالبان ، حيث خطط الأخير لهجوم واسع النطاق في المنطقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 5 مسلحين من طالبان إثر انفجار قنبلة

لا فائدة من الاتفاقات.. طالبان تهاجم من جديد وتقتل دَستة جنود

مقتل وإصابة 13 من حركة طالبان في غارة جوية

ترشيحاتنا

شاب مصري يصبح حديث إيطاليا بسبب فيروس كورونا.. لن تصدق ما فعله

أخبار الفن| لحظة نقل إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ فيروس الكورونا.. متابعة تسخر من شريف مدكور

فيديو صادم.. آلاف المواطنين يخرجون من عربات المترو فجأة

أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 30-3-2020.. فيديو

ليس بدل العدوى فقط.. مطالب الأطباء في زمن كورونا

حقيقة حدوث مجاعة في العراق في أبريل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا

أيام اللبس والمكياج.. هيدي كرم تستعيد ذكريات الخروج من البيت

فيروس كورونا يودي بحياة أب شاب بعد 10 أيام من ولادة طفله.. تفاصيل