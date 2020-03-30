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مرأة

تجربة استخدام دم المتعافين من كورونا لعلاج المرضى

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:22 م
استخدام دم المتعافين
استخدام دم المتعافين من كورونا لعلاج المرضى
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هاجر هانئ
تداول العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعض الأنباء حول إمكانية شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد من خلال دم المتعافين من المرض.

يعتبر مركز الدم في نيويورك (NYBC) هو أول منظمة لجمع الدم في الولايات المتحدة تجمع البلازما من مرضى  فيروس كورونا المستجد COVID-19 لاستخدامها كعلاج محتمل للمرض.

كان من الشائع علاج الأمراض البكتيرية المعدية عن طريق غرس دم المرضى الذين تم شفاؤهم في أولئك الذين يعانون من العدوى. وقد جرِب هذا النهج أيضًا ضد الالتهابات الفيروسية مثل أنفلونزا H1N1 ، والسارس و MERS ، بنجاح و استفاد بعض المرضى ، لكن البعض الآخر لم يستفيد والأطباء ليس لديهم فهم واضح لماذا. 

تستند فكرة دم المتعافين أو ما يطلق عليه "البلازما" إلى مفهوم المناعة السلبية،  فمن  المحتمل أن الأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا COVID-19 قد فعلوا ذلك لأن أنظمتهم المناعية طورت استجابات مناعية قوية ، فهى تصنع أجسامًا مضادة ، بما في ذلك قاتلة للميكروبات، فيمكن أخذ هذه الأجسام المضادة من مريض كورونا  COVID-19 المستعاد ، وإدخاله إلى شخص مصاب بالفيروس مؤخرًا.

يعتمد  هذا الإجراء على حقيقة أن الأشخاص الذين تعافوا من كورونا  لديهم أجسام مضادة في بلازما الدم تحافظ على دفاعها ضد العدوى. والهدف من ذلك هو تحديد أولئك الذين يعانون من "فرط المناعة" للفيروس ودعوتهم للتبرع بالدم للعلاج.

سيتم إعطاء ما يسمى بـ "بلازما النقاهة" للمرضى واتصالاتهم في عدد من التجارب السريرية التي هي قيد النظر مع هيئات التمويل الطبي.

 يقول الدكتور بروس ساشيس ، كبير الأطباء في نيويورك بلود: "الفكرة هي أنه إذا قمت بنقل شخص مريض بشكل سلبي ، فقد تساعد الأجسام المضادة مؤقتًا شخصًا مريضًا على مكافحة العدوى بشكل أكثر فعالية ، وتتحسن سريعًا".

في حين أن العلاج لا يزال تجريبيًا ، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 24 مارس للأطباء باستخدام البلازما من المرضى الذين تم شفاؤهم لعلاج أولئك الذين يعانون من "عدوى COVID-19 الخطيرة بموجب نظام الموافقة على الطوارئ..

وأضاف  ساشيس أن مركز الدم في نيويورك على استعداد لبدء جمع الدم من المرضى الذين تم شفاؤهم والذين أثبتت نتائجهم السلبية للعدوى الفيروسية النشطة ، واستوفت متطلبات أخرى لضمان أمان البلازمة، فمن المرجح أن يأتي المانحون الأوائل من المستشفيات التي عالجت المرضى بنجاح ، وستعود البلازما المتبرع بها إلى تلك المستشفيات لعلاج مرضاهم.
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