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محافظات

لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار جميع الجهود وتكثيفها لمنع إقامة الأسواق وفض أي سوق أو تجمعات يحاول البعض إقامتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا علىأامن وسلامة المواطنين والتي تأتى ضمن الجهود الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى إطار ذلك واصلت الوحدات المحلية جهودها في فض الأسواق ومنع إقامتها، ففى مدينة حوش عيسى حاول بعض الباعة الجائلين بالأمس تنظيم أحد الأسواق بالمخالفة لموعد السوق الذي كان يقام سابقا يوم الاثنين وتم على الفور فض التجمعات ومنع إقامة السوق اليوم.

وبمركز المحمودية تم منع إقامة سوق المواشي بقرية منية السعيد وكذلك سوق الخضار بقرية ١٦ التابعين لقرية سيدي عقبة وكذا إيقاف سويقة بقرية سندرينا بالتنسيق مع الشرطة.

وبدمنهور تم متابعة الالتزام بغلق سوق المواشي وفض تجمعات الأسواق بالأبعادية.

وكذا استمرار غلق السوق التجاري بقرية المعركة التابعة للوحدة المحلية لقرية النجاح بمركز بدر وفض تجمعات سوق ميت غمر بقرية طيبة بالدلنجات.

كما أسفرت أعمال المتابعة الدورية عن غلق وتشميع 4 محلات بايتاى البارود لمخالفتهم قرار الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.
لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة
لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة
لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة
لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة
لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة
لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة
لمواجهة كورونا.. غلق 4 محلات مخالفة ومنع الأسواق بالبحيرة
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