أول إجراء سعودي ضد مخترقي الحظر.. تفاصيل

ألقت الجهات الأمنية في الأفلاج السعودية، القبض على 6 مواطنين تباهوا بمخالفتهم أمر «منع التجول»، وعمدوا إلى تصوير ذلك بالفيديو.





وفي التفاصيل، فقد صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص ويتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم ستة مواطنين جميعهم بالعقد الثالث من العمر.





وأضاف "جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم".



