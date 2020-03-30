كل عام وأنت بخير ياراموس.. أفضل مدافع مهاجم في العالم





ولد راموس في مدينة إشبيلية بقرية كاماس في الثلاثين من شهر مايو عام 1986، بدأ رحلته مع كرة القدم في فريق مدينته إشبيلية، لفت الأنظار بعد 50 مباراة خاضها فقط ، ليتعاقد معه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كأول صفقة له في ولايته الجديدة، مقابل 27 مليون يورو وكان ذلك في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية لعام 2005.





هل جن بيريز.. يدفع هذا المبلغ الضخم في شاب يلعب في مركز الظهير الأيمن يبلغ من العمر 19 عامًا فقط؟ .. من هو راموس ذاك ؟. هذا كان لسان حال المشجعين والمتابعين عندما حدثت تلك الصفقة، لكنهم لو كانوا يعلمون أن راموس سيحفر اسمه كواحد من أفضل لاعبي الفريق على مر التاريخ لكانوا صنعوا تمثالًا لبيريز في ذلك الوقت.





كما ذكرنا راموس بدأ مسيرته كظهير أيمن، وبالتدريج بدأ يتحول لمركزه الحالي في قلب الدفاع، بعدما اظهر كفاءة عالية في هذا المركز عندما شارك فيه ، ليثبت أقدامه في هذا المركز حتى الآن، كأفضل مدافع في العالم في آخر 10 أعوام.





راموس كان وسيظل واحد من أهم لاعبي ريال مدريد على مر التاريخ، لصلادته الدفاعية، لدفاعه عن ألوان اللوس بلانكوس، لانتمائه وحبه لشعار النادي، ولأهدافه القاتلة التي جلبت أهم البطولات للنادي الملكي.





راموس في مسيرته مع ريال مدريد، شارك في 640 مباراة، وسجل 91 هدفًا، رقم كبير على مدافع، بالإضافة لصناعته 38 هدفًا، لكن الـ 91 هدف لكل منهم قصة، ولكل منهم فرحة على وجوه مشجعي ريال مدريد.





نتحدث هنا عن هدف العاشرة، البطولة الأغلى واللحظة الأعظم لجمهور ريال مدريد، في الرابع والعشرين من شهر مايو لعام 2014، في مباراة أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وبينما كان الجميع مستعد لإعلان الأتلتي بطلًا للبطولة، ظهر راموس من العدم، ظهر برأسية في الدقيقة 92.48 هزت قلوب جميع مشجعي ريال مدريد وأدخلت الفرحة عليها، وجعلت مشجعي أتليتكو مدريد ولاعبيه في حالة بكاء.





ذهبت المباراة للأشواط الإضافية، ليسجل ريال مدريد ثلاثة أهداف، ويتوج بالبطولة الغائبة عنه منذ 12 عامًا، البطولة الأغلى في هذا القرن على أقل تقدير.





من يظن أن أهداف راموس وتأثيرها متمثلًا في ذلك الهدف فقط خاطئ، بطولة 2016، سجل هدف التعادل لفريقه، ومن ثم الذهاب لركلات الجزاء والتتويج بالبطولة، وفي نفس المباراة منع كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد من تسجيل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة بعد عركلته إياه، ولسان حاله قائلًا: أشهر البطاقة الصفراء أو الحمراء في وجهي أيها الحكم.. لا يهم.. المهم فوز فريقي ونظافة شباكه.









هدفه في ديبورتيفو لاكرونيا في موسم 2017 في الدوري الإسباني منح اللقب لفريقه، تمريرته الحاسمة لهجوايين في آخر الدقائق من دوري 2008 منحت فريقه اللقب، 91 هدفًا كانوا جميعهم مهمين.





وبطولات راموس كالآتي:بطولة كأس العالم 2010 مع إسبانيا





بطولتي كأس الأمم الأوروبية يورو 2008، 2012 مع المنتخب الإسباني





4 بطولات دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد أعوام 2014، 2016، 2017، 2018





4 بطولات الدوري الإسباني مع ريال مدريد أعوام 2006-2007، 2007-2008، 2011 -2012، 2016-2017





بطولتي كأس إسبانيا مع ريال مدريد 2011، 2014





4 بطولات لكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد 2009، 2013، 2018، 2020





3 بطولات كأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد 2015، 2017، 2018





4 بطولات كأس العالم للأندية مع ريال مدريد أعوام 2014، 2016، 2017، 2018





هو أفضل مدافع مهاجم في العالم، هو أفضل مدافع في العالم بكل تأكيد، ولا يسعنا في هذا التقرير سوى سرد إنجازاته وتمنى عيد ميلاد سعيد له، عام سعيد يا راموس.

في مثل هذا اليوم، الثلاثين من شهر مارس، منذ 34 عامًا بالتمام والكمال، حل على عالمنا أسطورة الدفاع الإسبانية، قائد وحاكم فريق ريال مدريد الأول، من جعل مدافعي العالم يخافون منه أكثر من المهاجمين، سيرجيو راموس جارسيا.