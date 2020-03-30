البنك المركزي: ارتفاع إيرادات العبور في قناة السويس والسياحة لـ10.2 مليارات دولار في 6 شهور

تراجع فائض ميزان السفر إلي 5.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.4 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بتراجع بلغ 100 مليون دولار.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ايرادات السياحة ارتفعت لـ 7.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بزيادة بلغت نحو نصف مليون دولار عما كانت عليه في الفترة المناظرة من العام السابق له.

ووصلت مدفوعات السفر إلي 2 مليار دولار بزيادة بلغت 615.1 مليون دولا عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي.

كما ارتفعت ايرادات رسون العبور في قناة السويس إلي 3 مليارات دولار بزيادة بلغت 103.8 مليون دولار عما كان عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي اذ سجلت وقتها 2.9 مليار دولار، بينما حقق ميزان النقل تراجعا في الفائض مسجلا 298.6 مليون دولار مقابل 697.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.

وجقق ميزان الخدمات الحكومية عجزا بالإضافة للخدمات الأخرى مسجلا 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري ومقارنة بـ1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.