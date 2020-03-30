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اقتصاد

طارق عامر: 30 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ15% من بنكي مصر والأهلي في أسبوع

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:33 ص
عامر
عامر
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محمد يحيي

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري عن وصول حصيلة شهادات الإيداع لمدة عام ونصف والصادرة عن بنكي مصر والأهلي منذ أسبوع لـ30 مليار جنيه في الأسبوع الأول من عمليات طرحها.


قال " عامر" في تصريحات له، إن عمليات إصدار تلك الشهادات يمكن للعميل إصدارها عبر الهاتف المحمول.


وذكر "عامر" أن المكتتبين في الشهادات البنكية بعائد 15% من بنوك خارج بنكي مصر والأهلي، موضحًا أنه قاموا بتحويل قيمة تلك الشهادات من بنوكهم إلي بنكي مصر والأهلي.


وقال "عامر" إنه ينبغي علينا تغيير ثقافة الاحتفاظ بالنقود "تحت البلاطة"، والتعامل الإلكتروني باعتباره آمناً للعملاء.

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