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رياضة

إصابة لاعب فيسيل كوبي بفيروس كورونا.. وإنييستا يخضع للعزل الصحي

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:09 م
إنييستا وساكاي
إنييستا وساكاي
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إسماعيل محمود
أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني، اليوم الإثنين، عن إصابة لاعبه جوتوكو ساكاي بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".

ونشر النادي بيانًا، أعلن فيه اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس متمثلة في ساكاي، بعد أن جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له إيجابية، ليصبح أيضًا أول حالة إصابة بالفيروس في الدوري الياباني لكرة القدم.

كما أعلن النادي أيضًا عدم ظهور أي أعراض على باقي اللاعبين أو الطاقم الفني، لكنهم سيخضعون للعزل الصحي مع إجراء التحليلات للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن أندريس إنييستا، قائد فريق برشلونة الإسباني السابق يلعب لصفوف فيسيل كوبي، بعد رحيله عن الفريق الكتالوني الموسم قبل الماضي.
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