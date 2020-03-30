جونسون يبعث رسالة إلى 66 مليون شخص في بريطانيا بشأن كورونا.. تفاصيل

بعث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون رسالة إلى جميع الأسر في البلاد لحثهم على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، وتقديم بعض النصائح، لكن السؤال الذي لفت انتباه كثيرين، ما هي التكلفة التي ستتحملها الدولة؟





كتب جونسون إلى جميع الأسر في أنحاء بريطانيا كافة داعيا إلى الاستجابة لإرشادات الحكومة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبهم بالبقاء في المنزل.





وبحسب "دايلي اكسبرس" سيتم تسليم الرسالة إلى 30 مليون منزل في الأيام القادمة، لتصل إلى جميع 66 مليون مقيم في بريطانيا، إلى جانب الرسالة، سيتلقى السكان نشرة توضح نصائح الحكومة في التعامل مع الفيروس.





وتقدم الحكومة تفسيرات واضحة للأعراض وتوجيهات عامة مثل طريقة غسل ​​اليدين وكذلك قواعد مغادرة المنزل ، والعزل الذاتي والتعامل مع الأعراض، حيث يتم إرسال الرسالة والنشرة كجزء من الحملة الإعلامية الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.





وقالت الحكومة إن الخطاب سيكلفها حوالي 5.7 مليون جنيه إسترليني (7.1 مليون دولار) للطباعة والتوزيع على سكان المملكة المتحدة البالغ عددهم 66 مليون نسمة.





ويأتي في أجزاء من الرسالة "نحن نعلم أن الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن., لكننا نقوم بالاستعدادات الصحيحة.. وكلما اتبعنا جميعًا القواعد ، كلما قلت الخسائر في الأرواح وأصبحت الحياة أسرع إلى طبيعتها".





كان بوريس جونسون رئيس الحكومة أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ويباشر عمله حاليا من العزل المنزلي، إضافة إلى وزير الصحة مات هانكوك الذي ثبتت إصابته هو الآخر بالفيروس.





وارتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا إلى 1408 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة أكثر من 22141 حالة إصابة.



