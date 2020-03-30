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توك شو

قبل تفاقم الأمور..أحمد موسى يطالب بزيادة عدد ساعات حظر التجول.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الإعلامي احمد موسى، على بيان مجلس الوزراء الذى أكد فيه زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا لـ 41 حالة جديدة،  قائلا:"رقم مش حلو  طول ما الناس بتتفسح فى الشوارع الارقام هتزيد".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الوضع حتي الآن قابل للسيطرة ولكن يجب ان يلتزم المواطنون أنا مش سعيد النهادرة طول ما الأرقام فى تزايد الموضوع يضايق".

ومن جانبه طالب أحمد موسى، بزيادة عدد ساعات الحظر تفاديا لزيادة جديدة فى حالات الإصابة، مردفا:" قبل الأمور ماتفلت وتخرج من إيدينا يجب زيادة عدد ساعات الحظر".

و تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. 

و استعرضت الوزيرة الموقف الحالى للحالات، حيث أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة. 

واستعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافى لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصى الذى تجريه فرق الوزارة. 

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا حاليا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة. 

وعرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.
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