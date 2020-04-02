AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:40 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الطبية في الإمارات، اليوم الخميس،  تسجيل 210 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة شفاء. 

وحملت دولة الإمارات العربية المتحدة أنباءً سارة حول استئناف الطيران الإماراتى مجددا بعد قرار تعليقه من قبل السلطات الإماراتية تحسبا لمخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما نجحت فى تطويقه.

وأعلن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن "طيران الإمارات" قد حصلت على موافقة السلطات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارًا من 6 أبريل الجاري، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.

‏وقال الشيخ ‏أحمد بن سعيد: "بمرور الوقت نتطلع إلى الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب، بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر وضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا ومتعاملينا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا دار بين حاكم دبي ورئيس موريتانيا في قصر زعبيل؟

حقيقة ظهور إصابة بفيروس كورونا بمصر.. وعاصفة ثلجية تضرب الشرق الأوسط.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

تحدي القراءة العربي وتعقيم المدارس وتكذيب روسيا لـ أردوغان.. أبرز أخبار صحف الإمارات

بسبب تفشي كورونا.. تعليق رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي إلى إيطاليا

الإمارات تعلن شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. طيران الاتحاد يعلق رحلاته إلى روما وميلانو

ترشيحاتنا

الصحة: 850 مصابا بفيروس كورونا

بعد إصابة 850 بـ كورونا.. تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء للمواطنين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن القرى المعزولة فى البحر الأحمر والأقصر

رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لـ سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط بشأن كورونا

مصطفى بكري محذرا من مصير إيطاليا: مصر نجحت في إدارة ملف كورونا

بشري لكبار السن.. عجوز بعمر ٩٣ عاما يتماثل للشفاء من كورونا | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بالعدوى أثناء رعاية ابنها.. كورونا يودي بحياة مسنة

كيف احتفلت أول سيدة حامل بتعافيها من كورونا ..وهذه هي حالة الجنين

شاهد.. حازم إمام يشارك التهامى في الإنشاد الديني على مسرح الشباب والرياضة