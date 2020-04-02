الإمارات تعلن تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الطبية في الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 210 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة شفاء.





وحملت دولة الإمارات العربية المتحدة أنباءً سارة حول استئناف الطيران الإماراتى مجددا بعد قرار تعليقه من قبل السلطات الإماراتية تحسبا لمخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما نجحت فى تطويقه.





وأعلن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن "طيران الإمارات" قد حصلت على موافقة السلطات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارًا من 6 أبريل الجاري، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا.





‏وقال الشيخ ‏أحمد بن سعيد: "بمرور الوقت نتطلع إلى الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب، بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر وضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا ومتعاملينا".