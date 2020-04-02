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حوادث

الداخلية تعيد 14 سيارة مبلغ بسرقتها.. وتضبط 22 متهما بممارسة البلطجة

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من إعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين ارتكبا 11  حادث سرقة سيارات.


كما تم ضبط 36 متهما من المراقبين الهاربين، و22 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و222 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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