صباح البلد يبرز تصريحات المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر: محمد أبو العينين يقدم الدعم لنا بشكل مستمر.. فيديو

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قال محمد مختار المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، إن الصندوق جاهز لتنفيذ أى تكليف رئاسي فورًا لتنفيذ أى مهام لتجاوز أزمة كورونا.





وكشف المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، أنه تم توفير ألف مضخة سوائل و 200 جهاز تنفس صناعى للمصابين بفيروس كورونا.





وأوضح صندوق تحيا مصر، أن هناك رجال أعمال كثيرون يقدمون الدعم للصندوق وعلى رأسهم رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.





ولفت محمد مختار، إلى أن هناك مشاركة إيجابية من رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن،متوجها بالشكر لرجل الصناعة محمد أبو العينين على الهواء أكثر من مرة.





وأشار مختار، إلى أن الصندوق يقوم بالتدخل فى حل أى أزمة، والصندوق قام بإنشاء منازل لمجموعة من المواطنين، وتم اعادة بناء بعض القرى التي تأثرت بسبب الأمطار.