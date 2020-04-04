أمريكا: 7406 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا





قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 7406 حالات.





وذكرت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت 1480 وفاة خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد.





وحتى مساء الجمعة، سجل العالم مليونا و70 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد من تعافوا 226 ألفا مقابل أكثر من 56 ألف حالة وفاة.



