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رياضة

حسين السيد: فرحي كان هيبوظ بسبب محمد صلاح ..فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 09:29 ص
محمد صلاح مع حسين
محمد صلاح مع حسين السيد وزوجته
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إسراء أشرف
كشف حسين السيد، مدافع الأهلي المعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، علاقته بمواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه مازال على تواصل معه.


وقال "السيد"، في تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم سبورت"، "تربطني علاقة جيدة بمحمد صلاح، وأتواصل معه في بعض الأوقات، نظرًا لظروفه في أوروبا".


وتابع مدافع الأهلي، "أجريت مكالمة هاتفية به يوم حفل زفافي، وفوجئت بحضوره هو وشقيقه، رغم أنه كان متجهًا إلى لندن في نفس اليوم".


وأشار إلى أن صلاح تسبب في أزمة أثناء حفل الزفاف، بعدما قام الجميع بالالتفاف حوله، قائلًا "أنا وزوجتي سقطنا أرضًا بسبب الزحمة عليه".

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