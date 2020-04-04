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محافظات

صحة الشرقية تطهر السجون ومراكز الشرطة ومحطات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.. صور

السبت 04/أبريل/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، قامت بالاستمرار في أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، بمختلف أنواعها من المستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، ومراكز الشرطة، والسجون، وأيضًا محطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.


وأشار "مسعود" إلى أنه قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.


وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ على المواطنين، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد، مقدمًا الشكر لجميع العاملين على هذا المجهود المبذول حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.

صحة الشرقية تطهر السجون ومراكز الشرطة ومحطات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الشرقية تطهر السجون ومراكز الشرطة ومحطات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الشرقية تطهر السجون ومراكز الشرطة ومحطات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الشرقية تطهر السجون ومراكز الشرطة ومحطات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الشرقية تطهر السجون ومراكز الشرطة ومحطات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.. صور
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