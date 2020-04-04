بعد زيارة وزيرة الصحة .. إيطاليون يوجهون الشكر لمصر .. فيديو

سافرت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد ، صباح اليوم ، السبت إلى إيطاليا لتسليم شحنة مساعدات طبية للمنظومة الطبية الإيطالية ، و كان وزير الخارجية الإيطالي في إستقبالها للتعبير عن شكر الحكومة الإيطالية لنظيرتها المصرية .





تداول رواد التواصل الإجتماعي في إيطاليا مقطع فيديو للوزيرة المصرية فور وصولها و استقبال وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" ، ووفد من الحكومة الإيطالية للتعبير عن شكرهم و تقديرهم للحكومة و القيادة السياسية في مصر .





عبر الرواد عن إمتنانهم و شكرهم الشديد للوزيرة و الحكومة والمصرية على مقطع الفيديو ، و من ضمن التعليقات " شكرا للوزيرة و الحكومة و المصرية " ،" شكرا للحكومة المصرية التي قدمت يد العون لنا" ، " نعلم العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر و إيطاليا " ، " نصلي إلى الله جميعا أن يخلص العالم من هذا الوباء" .





جدير بالذكر أن المواطنين الإيطاليين نشروا بعض اللقطات لهم أثناء حرق علم الإتحاد الاوروبي بعد تخلي دول الاتحاد عنهم و ترك الجكومة الإيطالية غارقة في الوباء.