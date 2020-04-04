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الديهي: السيسي يدعو دول العالم أجمع للتعاون للخروج من أزمة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 08:27 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني؛ لمراجعة الموقف العام في ضوء المستجد وهو فيروس كورونا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

وتابع "الديهي"، أن الرئيس السيسي يدعو المصريين للتحلي بالصبر والتفاؤل الحذر، من خلال تغريده له مد خلالها يد العون المصرية لدول العالم أجمع ويدعو العالم للتعاون للتسامح والسمو والنبل، قال خلالها: "مصر تتضامن حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع، إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".
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