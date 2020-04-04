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تعليم

لمواجهة كورونا .. اتحاد طلاب جامعة حلوان يوضح كيفية الوقاية من الفيروس ..فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 08:54 م
كورونا
كورونا
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كريم ناصر
مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعة و تفعيل منظومة التعليم عن بعد دشنت العديد من الجامعات بعض المبادرات الثقافية عن بعد  بهدف التواصل الدائم مع الطلاب ، والتوعية بخطر الفيروس وكيفية الوقاية منه . 


و قد دشن اتحاد طلاب جامعة حلوان مبادرة  للتوعية بخطر فيروس كورونا و طرق الوقاية منه عن طريق تقديم الطلاب للعديد من الرسومات و الفيديوهات التى توضح اخطار الفيروس و اعراضه و كيف تحمى نفسك منه . 
ومن هذه الاعمال عمل الطالب عمر عبد الرحمن راتب الطالب بالفرقة الثانية بكلية التمريض  الذى يهدف الى التوعية بطرق تجنب الاصابة بالفيروس حيث يوضح فى خلال فيديو صغير انه لتجنب الفيروس يجب  تجنب التجمعات و غسل اليدين و تعقيمها باستمرار و الحفاظ الى مسافات بين الناس و عدم مشركة الاشياء الشخصية و البقاء فالمنزل هذه الفترة 

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