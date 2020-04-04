تطور جديد .. تعليق ناري من ريهام سعيد على ريم البارودى





ونشرت ريهام صورة جديدة لنفسها وعلقت عليها قائلة :" من تمام المروءه ان تنسي الحق لك و تذكر الحق عليك و تستكبر الإساءة منك و تستصغرها من غيرك" وذلك فى رسالة توجهها الى الفنانة ريم البارودى بطريقة غير مباشرة.





ونشرت المذيعة ريهام سعيد، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بإحدى فقرات برنامجها الموقوف، علقت فيه على سبب غدر من عاشرتهم واكلت معهم عيش وملح» بعدما قامت الفنانة ريم البارودي بسبها.

ووضعت ريهام سعيد، عنوانًا للفيديو الذي نشرته «اتعلموها بقي» في إشارة غير مباشرة إلى أزمتها مع ريم البارودي، وقالت «ريهام» في الفيديو «في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع مش أكتر.. مش عشان يكون في بينكم عشرة.. وترجع ناس تسأل باعني ليه أو باعتني ليه ما هي جعانة».



جاء ذلك بعدما، تداول رواد السوشيال ميديا، الساعات القليلة الماضية، مقاطع صوتية للفنانة ريم البارودي، وهي تسب الإعلامية ريهام سعيد، أثناء محادثة على واتس آب مع أحد الأشخاص.

وقالت ريم البارودي، في التسجيلات، "أنا برقبة ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبالي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا استفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها .. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".



وتابعت "ونبي ابعتلها الفويسات، وحياة مرض أمك عندك.. بتدافع عن مين يا حبيبي.. مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. عيب أما تقول عذر أقبح من ذنب.. انا بعمل فورورد للأخبار مش محتاجة إنك تقولي الكلمتين دول".

وقامت ريم البارودي، بكتابة ستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه "فيه شخص اسمه خالد حاول يصالحني وعشان أنا قولت خيركم من بدأ بالسلام والصلح صالحته لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شغالين في أي حته بقيت أنا شغلتهم.. استغفر الله العظيم".

حذفت الاعلامية ريهام سعيد الصورة التى نشرتها مع الفنانة ريم البارودى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام والتى علقت عليها قائلة : "العيش والملح".