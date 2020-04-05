التضامن: بدء صرف المعاشات للشريحة الثانيه الأقل من 2000 جنيه .. اليوم





وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي ٢٢٦ ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من ١٨٧ مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM)الصرف الآلى ٤٩٩ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية ٣٦٤ مليون جنيه ، بالإضافة إلى ٩٠٦ ألف حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية ٧٣٦ مليون جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

وأشارت نيفين القباج الى الانتهاء من صرف ما يزيد عن ٦٧% من إجمالى قيمة المعاشات المستحقة للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات .





كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر ابريل.





و يبدا الصرف اليوم الأحد لمن يتقاضون معاش من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه لمدة ثلاثة أيام وهى "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (7،6،5) من شهر إبريل، و يكون الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.





و تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.



