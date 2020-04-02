AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن: 1.5 مليون حركة صرف تجاوزت المليار جنيه بنهاية اليوم

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:29 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر ابريل على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثاني؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة  من مساء اليوم الخميس الثاني من ابريل عدد  مليون ونصف المليون حركة صرف بقيمة إجمالية تقارب  مليارا و١٧٠ مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 208 آلاف حالة بقيمة إجمالية تقارب الـ 171 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM)الصرف الآلى387 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 277 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 892 ألف حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 725 مليون جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيه، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من إبريل.

وتتواصل عمليه صرف المعاشات يوم السبت القادم لمن يتقاضون ١٠٠٠ جنيه فأقل على ان يبدا الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه اعتبارًا من أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (7،6،5) من شهر إبريل، والصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاثة القادمة أيضًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: 7 مليارات جنيه قيمة المعاشات المنصرفة في ختام الأسبوع الأول

بسبب كورونا ..التضامن تعلن عن إجراءات جديدة فى صرف معاشات أبريل

لا تقلق معاشك موجود.. 8.33 مليون قائم بالصرف في خدمة كبار السن

بالاماكن والشرائح .. كيف وأين ومتى تصرف معاشك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف

القباج : غدًا بدء صرف معاشات شهر إبريل و تقسيم الصرف على أيام لمنع التكدس

ترشيحاتنا

بعد رحيل الجوكر.. سيف زاهر يكشف بديل أحمد فتحي في الأهلي

مسيحية تدرس الشريعة.. فريدة الشوباشي تكشف سر اعتناقها الإسلام

طه إسماعيل ينتقد إدارة الأهلي

3 أشهر .. المصرية للاتصالات تخفض سعر الاشتراك في باقة 35 للتليفون الثابت إلى 20 جنيها

مفاجأة.. بديل فتحي متواجد في الأهلي.. تفاصيل

هل سيتمكن تلاميذ 3 ابتدائي من إنجاز المشروعات البحثية رغم صغر سنهم؟.. وزير التعليم يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبينك.. سلمي أبو ضيف تتألق على الشاطئ

لقطات رومانسية مثيرة.. 20 صورة لـ ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي فى عيد ميلادها

محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في دراسة للمرصد العالمي لكرة القدم .. شاهد