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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 5 /4 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:02 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 05 نيسان-أبريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .

برج الحمل :

مهنيًا: حاول أن تقوي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة الى دعمهم لك وحاول ان تقلل من عصبيتك وخطط جيدا قبل التنفيذ حتى تنجح وتصل الى ما تريد
عاطفيًا: أجواء مستقرة اليوم عاطفيًا والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك فاستغل هذا اليوم لصالحك
صحيًا: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي حددها لك أخصائي التغذية


برج الثور:

مهنيًا: توقع نجاحًا في بعض الأمور المهنية، إياك والمتاعب والجدال، إنه يوم يبشّر بالنجاح غير المتوقع والأرباح الغير متوقعة
عاطفيًا: تنشغل اليوم بايجاد حلول لبعض المشاكل ولا تدخل في نقاشات عقيمة مع الحبيب غير مضمونة النتائج
صحيًا: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها مع العائلة

برج الجوزاء:

مهنيًا: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطورًا، والحظ يقف الى جانبك اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها
عاطفيًا: تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى مجاريها الطبيعية
صحيًا: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق

برج السرطان:

مهنيًا: ينصحك الفلك اليوم ان لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل بل حافظ على مبادئك
عاطفيًا: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي حاول ان تسال قلبك فقط
صحيًا: تبدو نشيطًا جسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي


برج الاسد:

مهنيًا: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط المهني من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة الموضوعات الحسّاسة
عاطفيًا: إذا كنت أعزب قد تتعرّف إلى شخص يستحقّ حبك، الأجواء خالية من التشنّج والمعاكسات
صحيًا: قد تثير إصابة أحد أفراد العائلة قلق وانزعاج، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك نفسيًا وصحيًا

برج العذراء:

مهنيًا: تتعثر بعض الأمور فترة محددة، لكنّ ذلك ينقلب سريعًا في مصلحتك، وتبدأ بحصد النجاح تلو الآخر
عاطفيًا: لا تلق اللوم على الشريك، وكن مستعدًا لتحمّل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك، وخصوصًا أن الصراحة هي عنوان المرحلة المقبلة
صحيًا: جو من التفاهم في محيطك العائلي والمهني، وتتحرر من بعض القيود أو الأثقال، وترتاح نفسيًا وصحيًا

:برج الميزان

مهنيًا: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدًّا
عاطفيًا: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع فهو مخلص لك
صحيًا: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة

برج العقرب:

مهنيًا: لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهدًا لتخطيها فأنت قادر على ذلك وينصحك الفلك بالتخطيط الجيد للمستقبل حتى تصل الى ما تريد
عاطفيًا: يسـاندك الـشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة ويحاول التخفيف عليك بكل الطرق
صحيًا: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة

برج القوس:

مهنيًا: توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل
عاطفيًا: اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط نوعًا ما فحاول الاهتمام به
صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا

برج الجدي

مهنيًا: سيطر على نفسك، ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية قبل اي دراسة وبحث حتي تكون النتائج جيدة مثل ما تريد
عاطفيًا: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟
صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك
برج الدلو:

مهنيًا: سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم، إذ أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة
عاطفيًا: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق
صحيًا: تحاول أن تخالف تعليمات الطبيب للعودة إلى بعض عاداتك السيئة ومنها التدخين مثلًا

برج الحوت:

مهنيًا: تحسّن وضعك المهني يتطلب مزيدًا من الثقة، وهذا العامل متوافر لديك لكنّك لم تستخدمه بعد واشتغل على نفسك وطور من مهاراتك
عاطفيًا: رومانسية الشريك تؤدي دورًا في وضع حدّ للشوائب، وتولد بينكما راحة نفسية غير مسبوقة
صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء
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