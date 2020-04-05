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أخبار العالم

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان تغادر الخليج بسبب كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس" هاري ترومان الشرق الأوسط، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ستنهي عمل حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووي في الشرق الأوسط مع اشتداد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الجيش الأمريكي.

وكانت يو إس إس هاري ترومان في مهمة في الخليج العربي لدرع إيران، بعد تزايد التوترات في الشرق الأوسط.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 8300 وفاة بفيروس كورونا، بينها 1224 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد حتى الآن.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الاول في عدد الإصابات، بواقع 308.124 شخصا، وتحتل إيطاليا المركز الأول في عدد الوفيات بواقع 15.362 شخصا.
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