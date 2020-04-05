هل الأهلي من يصنع النجوم .. تعرف على تاريخ وأرقام أحمد فتحي قبل الانتقال لـ الأحمر

لا حديث يعلو داخل جدران النادى الأهلي، وفى الشارع الرياضي المصري والعربي، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الحالية والقادمة فوق صوت قرار أحمد فتحى لاعب الفريق الأحمر ، ومنتخب مصر المخضرم ، وعدم تجديده للقلعة الحمراء ، وإبلاغ لجنة التخطيط رسميا بهذا القرار الذى أثار ردود أفعال قوية.

وبدأ أحمد فتحي مشواره مع الساحرة المستديرة من خلال فريق الناشئين في نادي بنها الرياضي، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادي الإسماعيلي الذي استمر في اللعب معه حوالي 7 سنوات.









وفي عام 2000 انضم فتحي للنادي الإسماعيلي ، ليشارك في الدوري الممتاز لست مواسم متتالية تبدأ من موسم 2001–2002 حتى موسم 2006–2007 بمجموع 55 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 11 هدفًا ساهم بها في فوز النادي بلقب الدوري موسم 2001–2002 للمرة الثالثة في تاريخه والأخيرة حتى الآن، كما شارك فتحي مع الإسماعيلي في كأس مصر عام 2006 وشارك في مبارتين في تلك البطولة أحرز فيهما هدفين، وشارك أيضًا مع الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا 2003 بمجموع مبارتين سجل فيهما هدفين.









كما شارك معهم كذلك في كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2005 في ثلاث مباريات سجل فيها ثلاث أهداف، بالإضافة إلى ذلك شارك معهم في دوري أبطال العرب عامي 2004 و2007 في 4 مباريات سجل فيها 4 أهداف.







