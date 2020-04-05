لطلاب أولى ثانوي.. كيف تتعامل مع منصة الامتحان بدون مشاكل؟ ..صور

منصة الامتحان وطريقة التعامل معها بشكل صحيح أمر يشغل بال جميع الطلاب الذين يخوضون امتحان الصف الأول الثانوي 2020 التجريبي الذي بدأ اليوم بمادة اللغة العربية.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد"، أسئلة وإجابات وصورًا تشرح لطلاب أولى ثانوي "كيف تتعامل مع منصة الامتحان بنجاح؟".



كيف يمكن للطالب الدخول على منصة الامتحان؟

يمكن استخدام التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت سواء عبر الواي فاي أو شريحة أي شركة محمول.

- وعلى الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي: https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp





ما الذي يضمن سهولة التعامل على منصة الامتحان؟

أهم شيء أن يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.







هل هناك إمكانية لتغيير لغة التعامل على منصة الامتحان؟

بكل تأكيد فبمجرد الدخول على منصة الامتحان سيتمكن الطالب من تغيير اللغة المرغوب فيها من قائمة أعلى الشاشة.





وهل تغيير اللغة سيؤثر على لغة الامتحان نفسه؟

لا، فتغيير اللغة هو أمر خاص بلغة الخطوات الخاصة بالوصول إلى الامتحان فقط، أما الامتحان نفسه فسوف يظهر للطالب بلغته الأساسية، فلو الطالب يمتحن الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية فستظهر للطالب بالفرنسية وسيجيب عنها الطالب بالفرنسية أيضًا.





كيف يمكن للطالب أن يصل لصفحة امتحان المادة المقررة؟

بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.





هل يمكن للطالب أن يستخدم نفس الكود في كل الامتحانات؟

لا، فكل امتحان له الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.





ماذا لو حدث أي عطل أو عائق في تحميل صفحة الامتحان؟

على الطالب إعادة كل الخطوات السابقة.







هل يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت؟

لا، لابد للطالب أن يبدأ الامتحان في الوقت المحدد له.





كيف سيعرف الطالب الوقت المتبقي له من زمن الامتحان أثناء الحل؟