برلماني يطالب بتوفير الانترنت بالقري والنجوع لتيسير التعليم عن بعد

ايد النائب مصطفي كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تدشين مبادرة النائب سليمان فضل العميرى لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد بمحافظة مطروح ، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة لمواجة فيروس الكورونا وخاصة بعد ايقاف التعليم بالمدارس موكدا اهمية اقامة تلك المبادرات في جميع محافظات الجمهورية للطلاب باشراف وزارة التربية والتعليم واعضاء هيئة التدريس وبالاخص القاهرة الكبري والجيزة لزيادة اعداد الطلاب بهم.





واوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد "، أن التعليم اون لاين احدي وسائل التسهيل علي الطلاب والحفاظ علي مجهوداتهم والبعد عن استغلال الدروس الخصوصية بالسناتر التعليمية الخاصة مشيرا الي ان هناك صعوبة في اتصال بالانترنت في بعض القري والنجوع مما يعيق عملية التعليم عن بعد.





وطالب "كمال " بضرورة ايجاد حلول لايصال الانترنت بالقري والنجوع ودعم الطلاب بالانترنت المجاني لرفع العبي عن اولياء الامور وتعاون كافة الادرات التعليمة لاقامة مبادرات التعليم اون لاين لمراجعة المناهج لطلاب الثانوية العامة.





يأتى ذلك بعد أن أعلن النائب سليمان فضل العميرى، عن تدشين مبادرة لمراجعات الثانوية العامة أون لاين فى جميع المواد، لمساعدة الطلاب فى المراجعة والتحصيل، فى ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا للتعليم عن بعد، والخطوات التى اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





وأوضح سليمان فضل العميرى أن المبادرة تأتى تحت رعاية محافظ مطروح، مدير التعليم العام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب، وتضم نخبة من المعلمين على صعيد المحافظة، وذلك فى إطار دعم المنظومة التعليمية والتيسير على أولياء الأمور.





من جانبه، قال سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات الوزارة والمحافظة فى الاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب فى المرحلة التعليمية.



