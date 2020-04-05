تبرع بـ 500 ألف وحدة طبية.. نادي بيراميدز يطالب أندية الدوري بالتبرع

قال ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ، إن النادي ساهم بـ 500 ألف وحدة طبية في الأقصر وقنا لمكافحة فيروس كورونا.





وأشاد ممدوح عيد، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية المصريين من انتشار المرض، مطالبا «لازم كلنا نقف يد في يد مع الدولة لمساعدتها».





وناشد ممدوح عيد، الأندية المصرية، بالمشاركة المجتمعية ومساعدة الدولة العبور من أزمة فيروس كورونا.





وأعلن نادى بيراميدز، مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، إن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات للمساهمة فى التصدي لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.



