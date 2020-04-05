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كورونا فى معهد الأورام.. متحدث جامعة القاهرة يكشف تفاصيل جديدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:25 م
معهد الأورام
معهد الأورام
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عادل نصار

كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، عن أخر المستجدات في معهد الأورام، مؤكدا أنه تم الكشف على عدد كبير وبدأنا من المرضى وكل النتائج سلبية وعددهم 60 مريض.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنه تم البدء في فحص كل العاملين 600 ممرض و700 طبيب و2000 عامل وإداري، وجارى التحقيق للكشف عن الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية.

وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه يتم مراجعة إجراءات الوقاية وطلبنا 1000 كاشف حراري من وزارة الصحة ويجرى تجهيز مستشفيات عزل حال الاحتياج إلى ذلك، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس لن تطبق فقط على معهد الأورام لكن على كل المستشفيات التابعة للجامعة.

وأكد المتحدث، أنه سيجرى الإعلان عن نتائج الفحوصات لكل العاملين بالمعهد القومي للأورام دفعة واحدة.

 

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